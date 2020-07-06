В Орле открылись для посетителей библиотеки и музеи В библиотеку не пустят без масок и перчаток, а в музеях обязательны лишь маски.





Книги в электронном формате можно отложить в сторону. Библиотеки вновь принимают постоянных читателей, но для того чтобы выбрать книгу самому, теперь нужны маска и перчатки. Всё в соответствие с санитарными правилами и нормами. Подсказка о соблюдение социальной дистанции - на полу. В читальном зале тоже соблюден принцип дистанцирования.



Каждые два часа библиотеки закрываются на 15 минут для дезинфекции - обработке подлежат все поверхности. Обрабатывают полы, столы, дверные ручки. Но только не главную ценность - книги для обработки запрещены, так что всё, что сдают читатели, аккуратно складывают в ящик. Через пять дней его откроют и расставят по местам. Вирус не живет на поверхности долго. Поэтому здесь советуют: при любых обстоятельствах не останавливаться на прочитанном!



Подготовились к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции и в музеях. И тут обязательны маски, но можно обойтись без перчаток, так как экспонаты трогать руками запрещено. Контролировать это во время проведения экскурсий будет несложно - в группе не больше пяти человек.



Пока число желающих посмотреть экспозиции - небольшое. Согласно статистике, более 45 процентов посетителей музеев - приезжие, а в туристический сезон в этом году внесла изменения инфекция. Но - не в график работы музеев. С этого момента он прежний.





Анна Вайсергисер

6 июля 2020 года



