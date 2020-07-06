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ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance

ВТБ Факторинг запустил процесс упрощенного подключения новых дебиторов к платформе GetFinance. Теперь компании смогут получить до 50 млн рублей для расчетов с поставщиками без заключения соглашения с фактором.

Весь процесс финансирования производится онлайн на платформе GetFinance. Для подтверждения факта поставки дебиторам достаточно иметь только электронную цифровую подпись (ЭЦП) и доверенность на ответственного сотрудника. Первоначальный лимит на сумму до 50 млн рублей предоставляется по заявке. Окончательный лимит устанавливается после её рассмотрения исходя из потребностей и возможностей бизнеса.

Старт финансирования на платформе GetFinance происходит в три простых этапа. Для начала дебитор присоединяется к правилам электронного документооборота (ЭДО) GetFinance и наделяет доверенностью сотрудников для работы на платформе посредством выданной им квалифицированной электронной цифровой подписи. Затем направляет в ВТБ Факторинг заявку на лимит финансирования поставщиков. Он будет доступен клиентам без ограничений минимальной суммы и с максимальной отсрочкой до 360 дней. Наконец, сообщает своим поставщикам о готовности предоставить досрочную оплату через платформу GetFinance.

«Мы предлагаем радикальное решение одной из самых больших проблем на рынке факторинга – процесса подписания уведомлений дебиторами, который в отдельных случаях может занимать 30 дней и более. Упрощенный порядок подключения и финансирования на платформе GetFinance не только позволяет поставщикам быстрее получить деньги за совершенные поставки, но и делает факторинг доступнее для малого и среднего бизнеса, что особенно актуально в настоящее время», – прокомментировал Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.

ВТБ Факторинг активно вовлекает в периметр факторинга поставщиков малого и среднего бизнеса, улучшая цифровизацию процессов онбординга и финансирования клиентов и применяя комплексные программы финансирования Supply Chain Finance (SCF). Упрощённый формат присоединения дебиторов к платформе GetFinance для финансирования поставок стал следующим логичным шагом в улучшении условий факторинга для небольших компаний.

Справка

ВТБ Факторинг – высокотехнологичная компания и абсолютный лидер своей отрасли с цифровыми процессами, современными и уникальными продуктами, опытной профессиональной командой, насчитывающей более 250 высококлассных специалистов, развитой сетью представительств и глубокой интеграцией в Группе ВТБ. По итогам 2019 года объем предоставленного финансирования превысил 726 млрд рублей в адрес более чем тысячи компаний. Портфель ВТБ Факторинг составил 254 млрд рублей, рыночная доля по портфелю уступленных денежных требований 32%. Компания является членом крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.

GetFinance – высокотехнологичная платформа, которая позволяет получать факторинговое финансирование в онлайн-режиме. Современные сервисы и IT-решения обеспечивают быстрое принятие решения по заявке и выдачу финансирования в течение 24 часов. На платформе работает несколько финансирующих организаций, у клиентов есть возможность выбрать наиболее привлекательные условия факторинга. Простота и высокая скорость получения финансирования открывают доступ к факторингу субъектам малого и среднего предпринимательства.


6 июля 2020 года
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