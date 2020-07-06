В орловские колонии вновь можно отправлять посылки В СИЗО по-прежнему действуют ограничения по приему и передач и посылок.





Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области, в ИК-2, ИК-5, ИК-6, КП-3, КП-7 возобновлен прием передач и посылок, кроме СИЗО-1, где по прежнему действуют ограничения по приему и передач и посылок.



Также возобновляется предоставление краткосрочных свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным.



Предоставление краткосрочных свиданий осуществляется в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется стекло, при наличии у всех участников свидания средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания и перчаток).



В случае выявления нарушений порядка использования средств индивидуальной защиты сторонами свидание незамедлительно прекращается.

Кроме того будет проводиться входной контроль состояния здоровья лиц, прибывших на свидание с измерением температуры тела. Родственники и посетители с видимыми признаками респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела на краткосрочные свидания допускаться не будут.



В настоящее время краткосрочные свидания возобновлены в ИК-2 (г.Ливны), КП-7 (г.Мценск). В ИК-5, ИК-6, КП-3 проводятся работы по установке стекол в помещениях краткосрочных свиданий. В СИЗО-1 действуют ограничительные мероприятия.





Орловское Информбюро

6 июля 2020 года



