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В орловские колонии вновь можно отправлять посылки

В СИЗО по-прежнему действуют ограничения по приему и передач и посылок.


Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области, в ИК-2, ИК-5, ИК-6, КП-3, КП-7 возобновлен прием передач и посылок, кроме СИЗО-1, где по прежнему действуют ограничения по приему и передач и посылок.

Также возобновляется предоставление краткосрочных свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным.

Предоставление краткосрочных свиданий осуществляется в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется стекло, при наличии у всех участников свидания средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания и перчаток).

В случае выявления нарушений порядка использования средств индивидуальной защиты сторонами свидание незамедлительно прекращается.
Кроме того будет проводиться входной контроль состояния здоровья лиц, прибывших на свидание с измерением температуры тела. Родственники и посетители с видимыми признаками респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела на краткосрочные свидания допускаться не будут.

В настоящее время краткосрочные свидания возобновлены в ИК-2 (г.Ливны), КП-7 (г.Мценск). В ИК-5, ИК-6, КП-3 проводятся работы по установке стекол в помещениях краткосрочных свиданий. В СИЗО-1 действуют ограничительные мероприятия.


Орловское Информбюро
6 июля 2020 года
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