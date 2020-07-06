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Орловщина готова произвести около 4 млн тонн зерна

Об этом сообщил сегодня зампред правительства Орловской области по АПК Сергей Борзенков.


К началу лета орловские предприятия агропромышленного комплекса произвели чуть больше 84,5 тысяч тонн мяса и 46 тысяч тонн молока. В общей сложности производства пищевой и перерабатывающей промышленности области отгрузили продукции на 17,3 миллиардов рублей. На 11% больше, чем за первые 5 месяцев 2019 года. 
 
Перевыполнить план регион планирует и по урожаю зерна. Тем более что есть конкретный плановый показатель - 3 миллиона 198 тысяч тонн после доработки. Заместитель председателя областного правительства по развитию АПК Сергей Борзёнков отметил, что план прописан в государственной программе развития сельского хозяйства.
 
Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК

«Мы и в прошлом году его перевыполнили, я думаю, что и в этом году производство зерна у нас будет ближе к 4 миллионам тонн. Для этого всё сделано, самое главное, что посевные площади у нас увеличены на 44,8 тысяч гектаров к уровню прошлого года».
 
В рамках госпрограммы Орловщина в 2020 году получит 1 миллиард 340 миллионов рублей на поддержку и развитие агропромышленного комплекса. Но фактически это лишь часть всех вложенных средств, так как в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области

«Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов в области птицеводства, свиноводства, семеноводства, хранения зерна и молочного скотоводства. Завершение текущих проектов позволит открыть почти 2 тысячи новых рабочих мест».



Антон Киселёв
6 июля 2020 года
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