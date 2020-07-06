Администрация Орла должна объявить конкурс по работам на Красном мосту 14 июля

Дату сегодня назвали на аппаратном совещании у главы региона. Деньги на реконструкцию выделялись из федерального бюджета дополнительным траншем. Всего же в этом году на ремонт дорог Орловщина потратит больше 1 миллиарда рублей.

Улучшить качество жизни орловцев должен и национальный проект «Безопасные и качественные автодороги». В этом году он охватит 37 объектов протяжённостью 103 километра. Это 11 улиц Орла, 16 дорог в Орловском районе и 10 участков региональных дорог. На них, как рассказал руководитель областного департамента дорожного хозяйства Денис Блохин, приходится 73 километра. В числе основных направлений региональная опорная сеть дорог: Ливны - Верховье, Болхов - Мценск, Ливны - Красная Заря, Болхов - Знаменское, Орёл - Лаврово, Орёл - Ефремов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:﻿ «За счёт дополнительных средств федерального бюджета Дорожного фонда области увеличено число объектов в рамках нацпроекта. Это в частности Красный мост в городе Орле, ремонт школьных маршрутов в Красной Заре и Глазуновском районах, ремонт тротуаров в населенных пунктах Орловского и Болховского района, ремонт дороги до Кривцовского мемориала». :﻿

По всем этим объектам сейчас в Орёлгосзаказчике идут конкурсные процедуры по определению подрядчика. Контрольная дата - 15 июля. Также администрация Орла готовит торги по Красному мосту - начало запланировано на 14 июля. Работы начнутся не раньше завершения ремонта моста Дружбы.