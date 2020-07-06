Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Самоизоляция - не помешала подготовке к ЕГЭ. Сегодня более 3 тысяч выпускников сдавали русский язык.

- Синоптики предупреждают: погода даст жару.

- Добро пожаловать в храмы книг и истории. Библиотеки и музеи вновь распахнули свои двери для посетителей.

- Спортсмены наверстывают упущенное. Легкоатлет дает уроки баскетболисткам. Какие секреты готов раскрыть мастер спорта международного класса?

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Вести-Орёл

6 июля 2020 года



