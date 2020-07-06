Орловские музеи посетило 175 человек С 1 июля музеи Орловской области открыли свои двери для первых посетителей после длительного периода временной приостановки деятельности, связанного с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.





За пять дней после снятия ограничений в музеях Орловской области проведено 19 экскурсий. Об этом сообщила начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева. Музеям разрешено оказание услуг для граждан при условии проведения индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5-2 метра. Сотрудниками музеев соблюдаются все требования санитарно-эпидемиологической безопасности.





Орловское Информбюро

6 июля 2020 года



