В Орловской области 379 случаев заболевания COVID-19 среди детей Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил во время эфира в соцсетях.





Андрей Клычков:

«Лечение в стационаре получали 58 детей, на сегодняшний день - 7, из них с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 4. Случаев тяжелого заболевания, требовавшего подключения к аппаратам ИВЛ, не было. На 6 июля под медицинским наблюдением находится 51 ребёнок».





Артемий Лукьянчиков

6 июля 2020 года



