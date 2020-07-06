Пострадавшим отраслям в Орловской области готовы оказать поддержку Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время эфира в соцсетях.





Андрей Клычков:

«Есть решение. Я вместе с вами надеялся, что будет постановление правительства по отдельным ОКВЭДам. Но обращаю внимание – те, кто не попал в пострадавшие отрасли, – мы через фонд микрофинансирования готовы поддержать пострадавшие отрасли средствами под минимальный процент. На эти цели мы 75 миллионов рублей запланировали. Поэтому обращайтесь и вы получите эту поддержку».





Артемий Лукьянчиков

6 июля 2020 года



