Андрей Клычков рассказал, почему в Орловской области нельзя сдать тест на коронавирус бесплатно

Об этом губернатор сообщил во время эфира в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

Андрей Клычков:

«На сегодняшний день мы тестируем врачей, социальную сферу, образование. Большой объём, поэтому, к сожалению, по здоровым физически просто не можем наши лаборатории задействовать».

Глава региона напомнил, что тестирование можно пройти в частных клиниках. В Орловской области четыре лаборатории проводят платное тестирование на коронавирусную инфекцию.