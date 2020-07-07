Под Орлом утонул 13-летний мальчик Трагедия произошла в Урицком районе около деревни Ледно.





Сообщение о том, что в пруду около деревни Ледно, в не оборудованном для купания месте, произошло происшествие, в результате которого погиб ребенок, поступило спасателям в 17:05.



Местными жителями из воды было извлечено тело мальчика 2007 года рождения. Обстоятельства происшествия уточняются.





Орловское Информбюро

7 июля 2020 года



