В Орловской области 54 новых случая COVID-19 Всего в регионе выявлено 4795 случаев коронавирусной инфекции с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 7 июля выявлено 54 новых случая заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1444. Выздоровели – 3278. Умерло - 73 человека.





Орловское Информбюро

7 июля 2020 года



