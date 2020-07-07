В Орле нечестный предприниматель выдал форель за сёмгу Это выяснили специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





Фальсифицированную продукцию сначала выявили на территории Курской области. Благодаря системе «Меркурий» не соответствующая этикетке продукция была обнаружении и в торговых сетях Орловской области. Как выяснили специалисты Россельхознадзора, подлогом занимался индивидуальный предприниматель из Брянской области.



В торговых точках был организован отбор проб сёмги слабосоленой производства ИП Мачехина В. Я. для определения видовой принадлежности продукции.



Лабораторная экспертиза показала наличие в образцах сёмги слабосолёной видоспецифичной ДНК радужной форели, что не соответствует составу, заявленному на маркировке, и свидетельствует о подмене одного вида рыбной продукции другим, с более низкой стоимостью.



На основании результатов исследования предпринимателю было выдано предписание об отзыве декларации о соответствии продукции.



В настоящее время действие декларации прекращено, сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





Орловское Информбюро

7 июля 2020 года



