Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в водоеме Трагедия произошла 6 июля 2020 года в Урицком районе. Там в водоеме во время купания утонул 13-летний мальчик.





Предварительно установлено, что ребенок прибыл к водоему со своей семьей. Во время купания мальчик начал тонуть. Взрослые извлекли ребенка из воды, пытались оказать первую помощь, однако, спасти малолетнего не удалось.



В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших гибели ребенка.



По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

7 июля 2020 года



