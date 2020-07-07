Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в водоеме

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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в водоемеТрагедия произошла 6 июля 2020 года в Урицком районе. Там в водоеме во время купания утонул 13-летний мальчик.
Предварительно установлено, что ребенок прибыл к водоему со своей семьей. Во время купания мальчик начал тонуть. Взрослые извлекли ребенка из воды, пытались оказать первую помощь, однако, спасти малолетнего не удалось.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших гибели ребенка.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.
Орловское Информбюро
7 июля 2020 года