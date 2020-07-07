У орловских собак выявлен пироплазмоз

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У орловских собак выявлен пироплазмозОб этом сообщили в Орловском референтном центре Россельхознадзора.
Лабораторией Россельхознадзора были исследованы три пробы крови собак. В двух из них был обнаружен возбудитель пироплазмоза собак Piroplasma canis.
Результаты лабораторных исследований направлены ветеринарным специалистам с целью назначения эффективного лечения.
Пироплазмоз – тяжёлое заболевание, вызываемое укусом иксодового клеща.
Первые признаки пироплазмоза у собак появляются спустя 4-20 дней после укуса клеща, столько длится инкубационный период пироплазмоза. Заболевание сопровождается лихорадкой, гемолизом (разрушением) эритроцитов, моча при пироплазмозе у собак становится красная, развивается гемоглобинурия. В лабораторию для исследования доставляют мазок периферической крови, который берется из вен ушной раковины.
Орловское Информбюро
7 июля 2020 года