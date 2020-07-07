Орловец во время ссоры чуть не зарезал приятеля В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, из больницы им. Семашко в полицию поступило сообщение о госпитализации 47-летнего мужчины с проникающим ранением брюшной полости.



В ходе расследования полицейские установили подозреваемого – неработающего орловца 1982 года рождения. Оперативники выяснили, что в его квартире мужчины распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта подозреваемый кухонным ножом нанес ранение потерпевшему в область брюшной полости. Пострадавший мужчина пришел к себе домой и вызвал скорую помощь.



Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».



Фигурант задержан. Ведется следствие.





Орловское Информбюро

7 июля 2020 года



