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Орловец во время ссоры чуть не зарезал приятеля

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, из больницы им. Семашко в полицию поступило сообщение о госпитализации 47-летнего мужчины с проникающим ранением брюшной полости.

В ходе расследования полицейские установили подозреваемого – неработающего орловца 1982 года рождения. Оперативники выяснили, что в его квартире мужчины распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта подозреваемый кухонным ножом нанес ранение потерпевшему в область брюшной полости. Пострадавший мужчина пришел к себе домой и вызвал скорую помощь.

Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Фигурант задержан. Ведется следствие.


Орловское Информбюро
7 июля 2020 года
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