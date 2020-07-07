Сегодня второй день сдачи ЕГЭ по русскому языку За парты сели чуть более 1,5 тысяч орловских выпускников.





Открыты 24 пункта приема экзаменов. На каждом - строгие санитарные требования: обязательный набор средств защиты, измерение температуры участников, рециркуляция воздуха в помещениях. Те, кто сдавал экзамены 6 июля, свои результаты узнают не позднее 20 июля. А те выпускники, кто сдает сегодня, результаты получат 23 июля.



Стоит отметить, что в течение трех лет в нашем регионе не было одиннадцатиклассников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку. Напротив, каждый третий получил более 80 баллов. Есть и те, кто заработал максимальную сотню. В 2018 году таких было 24 человека. В прошлом году - 25.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В преддверии проведения аттестационной кампании проведено несколько и тестовых мероприятий, и пробных, и с приглашением учеников, и без приглашения учеников. Уделено большое внимание и психологической помощи. Проведены и пробные тестовые экзамены для наших школьников, для того чтобы они максимально спокойно и с большой готовностью подошли к самой сдаче. Сегодня экзамен это не просто проверка знаний, но и возможность эти знания реализовать при конкретной технической подготовленности наших центров».





Всеволод Трифонов

7 июля 2020 года



