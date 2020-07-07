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Пруд, где утонул подросток, не был оборудован для купания

Прокуратура Орловской области провела проверку по факту гибели несовершеннолетнего в Урицком районе.


Как выяснила прокуратура, 6 июля в селе Постниково Урицкого района в водоеме утонул 13-летний ребенок. Подросток в сопровождении законного представителя прибыл на пруд, зашел на глубину водоема, не оборудованного для купания, не смог самостоятельно выбраться и утонул.

При этом установлено, что на территории Урицкого района имеется один муниципальный пляж в д. Большое Сотниково, который включен в реестр мест массового отдыха граждан у воды.

Купание на других водных объектах, расположенных на территории Урицкого района, запрещено.

В нарушение требований действующего законодательства администрацией Урицкого района не были приняты меры по установке вдоль берегов водных объектов, купание в которых запрещено, специальных информационных знаков. В результате допущено купание граждан в необорудованном для этого месте.

По факту нарушений межрайонным прокурором в адрес главы администрации Урицкого района внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.


Орловское Информбюро
7 июля 2020 года
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