Карта распространения COVID-19 в Орловской области На сегодня в регионе - 54 новых случая коронавирусной инфекции.











По информации федерального оперативного штаба на 7 июля в регионе зарегистрированы 4795 случаев заболевания коронавирусом.



Общее число больных в Орловской области составило 1444 человека, выздоровели 3278 человек. 73 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2284 жителей Орла, 542 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 495 – в Орловском районе, 138 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 107 – в Урицком районе, 105 – в Дмитровском районе, 93 – в Новодеревеньковском районе, 87 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 72 – в Свердловском районе, 68 – в Верховском районе, 66 – в Кромском районе, 63 – в Ливенском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 54 – в Малоархангельском районе, по 53 – в Знаменском и Глазуновском районах, 49 – в Покровском районе, 39 − в Должанском районе, по 36 – в Колпнянском и Троснянском районах, 33 – в Залегощенском районе, 25 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

7 июля 2020 года



