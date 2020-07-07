Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня - второй этап сдачи ЕГЭ по русскому языку. За парты сели 1,5 тысячи орловцев.



- В список дорог, которые будут отремонтированы по нацпроекту, добавили еще шесть объектов. Среди них - Красный мост в Орле



- Витамины - с веток. Мы побывали в вишневом саду и заглянули в малиновую плантацию. Насколько хорош урожай этого года?



- Плюс 35 по Цельсию. Ждать ли продолжения жары? Эксклюзивное интервью главного синоптика области - в нашей программе.



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Вести-Орёл

7 июля 2020 года



