311 лет победе русской армии под Полтавой 8 июля (27 июня) 1709 года русская армия одержала одну из самых блистательных побед в своей славной истории, наголову разгромив близ Полтавы войска шведского короля Карла ХII, признанного к тому времени лучшим полководцем Европы.



Полтавская битва стала судьбоносным событием Северной войны, а одержанная в ней победа предопределила имперский характер отечественной геополитики, навсегда включила Россию в число великих мировых держав. Сражению предшествовали тяжелые испытания первых военных лет, когда самодержец Петр I во главе русско-датско-саксонской коалиции пытался вернуть стране выход к Балтике – принадлежавшее ей со времен «призвания варягов» устье Невы, отторгнутое шведами в годину Смуты начала ХVII века. Однако к 1709 г. все союзники уже покинули русских и основные события войны развернулись за тысячи верст от Финского залива – на землях современной Украины, в то время именуемой Малороссией или Гетманщиной.



Привлеченные посулами утвержденного Москвой правителя Малороссии Ивана Мазепы, ставшего на путь измены, шведские армии в 1708 г. устремились на юго-западную окраину Российского государства, где и увязли в навязанной Петром I «малой войне». Памятуя о высоких боевых качествах войск неприятеля и ратном таланте их предводителя, российский самодержец стратегически переиграл Карла ХII и его генералов, в конечном итоге принудив противника вступить в сражение на самых выгодных для русской стороны условиях. Спустя пару дней после полного разгрома, деморализованные шведы окончательно капитулировали перед отрядом Александра Меншикова и Михаила Голицына на днепровской переправе у Переволочны.



Эксперт Среднерусского института управления РАНХиГС, доктор политических наук, член Орловского регионального отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Цыбаков отмечает, что на полях в окрестностях Полтавы шведов встретила совсем другая армия, нежели была приведена под Нарву девять лет тому назад. Вместе с армией другим стало и российское государство, выковавшее свое величие в условиях беспощадной борьбы за вековые национальные интересы. Сегодня дата 10 июля отмечается как День воинской славы России.



К триумфу под Полтавой имеет прямое отношение один из позабытых уроженцев Орловского края - будущий генерал-аншеф, Московский, Лифляндскийи Воронежский генерал-губернатор Григорий Петрович Чернышев, основоположник одного из известных графских родов империи. Этот подлинный герой, выходец из нетитулованного орловского дворянства, по обычаю того времени поступил на государеву службу в 16 лет в 1688 г. К началу Северной войны он уже имел боевой опыт Азовских походов, затем пройдя через все важнейшие бои и сражения противоборства со Швецией. Во время штурма Нарвы он в чине майора во главе штурмового отряда Тобольского и других полков получил два тяжелых ранения, лично пленил коменданта вражеской крепости.



В Полтавской битве полковник Григорий Чернышев будучи во главе Московского полка командовал также и армейской бригадой, затем производил разведку в поисках бежавшего неприятеля, в последующем сопровождая в столицу колонны плененных шведов. За свои ратные свершения и службу на поприще государственного администратора героический орловец был удостоен ордена Св.Александра Невского. Память о Григории Чернышеве уже давно должна быть увековечена в топонимике Орловской области – резюмирует эксперт Среднерусского института управления РАНХиГС, доктор политических наук Дмитрий Цыбаков.





7 июля 2020 года



