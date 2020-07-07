В ближайшие сутки в Орловской области прогнозируются грозы Об этом сообщил начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Селихов.





Сегодня столбики термометров на Орловщине поднялись к 35-градусной отметке. Ждать ли нам продолжения жары?



Как рассказал руководитель орловского гидрометцентра Валерий Селихов, в ближайшие сутки в Орловской области прогнозируются грозы. При грозах ожидается ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит 17-21 градус, в дневные часы 21-26.



Как пояснил Валерий Селихов, аномальная для Орловщины жара связана с мощным антициклоном, который установился на территории региона.

Валерий Селихов, начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «На моей памяти пока не было такой жары в 35-37 градусов. В этом году мы уже отмечаем несколько опасных явлений - и атмосферная засуха, и почвенная засуха в Ливнах, например, и вот сейчас стоит аномально жаркая погода. Накануне синоптики выпустили штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении, которое может нанести существенный вред сельскому хозяйству, - это атмосферная засуха. На протяжении практически месяца - сумма эффективных осадков менее 5 мм на фоне достаточно высокой температуры воздуха - 25 градусов и выше».

Как отметил Селихов, лето еще не заканчивается. По долгосрочному прогнозу гидрометцентра России, июль будет достаточно жарким.





Юлия Опанасюк

7 июля 2020 года



