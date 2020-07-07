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Итоговая аттестация в Орловской области проходит без нарушений

За ходом экзаменационной кампании следят в Орловском региональном центре оценки качества образования. Сегодня там побывал глава региона.


Орловские выпускники продолжают демонстрировать знания, полученные в школе. Сегодня за парты сели чуть более 1,5 тысяч орловских выпускников. Они сдавали один из самых главных экзаменов - по русскому языку. В связи с тем, что это самый многочисленный экзамен, в этом году из-за пандемии, его было решено провести в два дня.

В Орловской области открыты 24 пункта приема экзаменов. На каждом - строгие санитарные требования: обязательный набор средств защиты, измерение температуры участников, рециркуляция воздуха в помещениях. Количество сдающих в классе уменьшилось. Сдавать экзамен в масках и перчатках - необязательно. Но дистанция и дезинфекция - предусмотрены.

Впрочем, экзамены проходят не только для выпускников, но и для организаторов. Как отметили в ОРЦОКО, пока наш регион итоговую аттестацию проводит без нарушений.

В Орловском региональном центре оценки качества образования за ходом проведения экзаменов дистанционно следят 60 специалистов. Каждый пункт приема снабжен видеокамерами, и за каждым наблюдателем закреплено по 4 аудитории, где проходит единый госэкзамен.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «В центре оценке качества образования работают наши эксперты. Работы после процедуры сканирования поступают сюда, и эксперты проверяют часть С - ту часть, которая подразумевает творческую работу выпускника».

Проверяют экзаменационные бланки в аудитории, куда посторонним вход воспрещен. Там работают лучшие преподаватели и специалисты региона. Эксперты просматривают каждую букву в экзаменационном бланке. Работа очень тонкая. В час проверяется от 16 до 18 работ.

Есть в ОРЦОКО и специалисты, проверяющие готовность каждого пункта приема экзаменов. Если произошел какой-то сбой, то меры будут приняты незамедлительно.

Сегодня ОРЦОКО посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Также глава региона принял участие в совещании с руководителями пунктов проведения экзаменов и членами государственной экзаменационной комиссии. Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи в Ситуационном центре ГЭК.

На встрече с организаторами экзаменов глава региона отметил, что орловские выпускники из года в год показывают хорошие результаты по русскому языку.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас по русскому языку ежегодно получаются высокие результаты. В прошлом году 25 выпускников получили максимальный балл, в позапрошлом - 24. Желаю, чтобы и этот год у нас стал успешным, надеюсь, ребята подготовлены и все ограничения, дистанционное обучение не помешают сдать экзамены достойно».

Также Андрей Клычков поинтересовался, как обстоят дела в районных пунктах проведения экзамена. На связь выходили Мценский и Должанский районы.

Во всех учреждениях соблюдаются все эпидемиологические нормы, явка на экзамен практически стопроцентная, отказов - один-два на пункт, для школьников созданы все комфортные условия.


Всеволод Трифонов
7 июля 2020 года
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