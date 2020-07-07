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Госдума приняла закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

Законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами принят в третьем чтении.


Как сообщает ТАСС, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях смогут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой (на срок до года и не позднее чем до августа 2021 года) по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей. Положения закона будут применяться к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.

Должнику необходимо будет поэтапно погашать задолженность ежемесячными платежами в равных долях, при нарушении графика постановление о предоставлении рассрочки будет отменено.

Воспользовавшиеся рассрочкой в течение срока ее действия не будут вправе совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий, с отчуждением или обременением принадлежащего им имущества.

Должникам-юрлицам также временно запрещается выплачивать дивиденды и иные платежи по бумагам, доходы по долям, распределять прибыль между учредителями. Внесудебная рассрочка не может быть предоставлена на исполнение требований по возмещению вреда здоровью и вреда в связи со смертью кормильца, о компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий, оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.

Также рассрочкой смогут воспользоваться пенсионеры, не имеющие иных источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ. Речь идет о долгах по кредитам в пределах 1 млн рублей, пенсионеры смогут получить по ним отсрочку на срок до двух лет без обращения в суд, на основании заявления. До конца 2020 года приставам запрещается осматривать, арестовывать и изымать движимое имущество таких должников, за исключением принадлежащего им транспорта (автомобилей, мотоциклов, мопедов и так далее).


Орловское Информбюро
7 июля 2020 года
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