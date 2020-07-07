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Сегодня в ЗАГСе Орла - аншлаг

Орловский ЗАГС сегодня возобновил приём граждан без записи. Режим менялся из-за пандемии. И в первый же день приёма в отделе образовалась очередь из желающих получить документы по различным видам актовых записей.


На приём пришли и те орловцы, которые записывались предварительно, и люди в порядке живой очереди.

Руководитель областного управления ЗАГС прогнозируют, что большой наплыв граждан будет наблюдаться ещё день или два. Поэтому орловцам за получением справок также предлагают обращаться по адресу: ул. Ломоносова, 6 (областное управление ЗАГС).

Татьяна Иконникова, начальник управления ЗАГС Орловской области:  «Наши граждане могут к нам придти, приёмные дни - вторник, среда, четверг с 9 до 16 часов. Перерыв с часа до двух. Могу заверить любого нашего жителя, что каждый из них получит документы. Никто не уйдёт, не получив документа от нас».



Антон Киселёв
7 июля 2020 года
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