В Орле управляющая компания выплатит компенсацию за травму, полученную ребенком во дворе дома

В мае 2019 года на пятилетнего ребенка упали хоккейные ворота.

Вечером 6 мая 2019 года мальчик и его отец играли в футбол на территории хоккейного корта, который расположен во дворе многоквартирных домов № 4 по пер. Шпагатный и № 29 по ул. Мопра.

Когда отец побежал за мячом, перелетевшим во время игры через ограждение корта, на мальчика упали хоккейные ворота. Металлические ворота не были закреплены. Они упали на мальчика и прижали его к земле. Из носа сына мальчика пошла кровь, ребенок после случившегося находился в состоянии шока и паники.

Родители обратились за оказанием медицинской помощи в НКМЦ им. Круглой. Повреждения, которые получил мальчик, были оценены как причинившие средней тяжести вред здоровью. После случившегося ребенок более трех месяцев находился на лечении дома.

На следующий день после случившегося отец мальчика обратился в полицию с заявлением по факту произошедшего и к ответчику - ООО «УК «Наш Дом». Представитель УК пояснила, что металлические ворота на балансе управляющей компании не состоят, в связи с чем, ответственности за случившееся ООО «УК «Наш Дом» не несет.

После этого отец обратился в суд и просил взыскать с надлежащего ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. и расходы на оплату услуг представителя.

Суд установил, что хоккейный корт находится на территории обслуживания МУП «ЖРЭП» (Заказчик). Именно на эту организацию суд и возложил ответственность за случившееся.

Исковые требования были удовлетворены частично. Суд взыскал с МУП «ЖРЭП» (Заказчик) в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб., также с ответчика были взысканы судебные расходы.

Управляющая компания с таким решением не согласилась и обжаловала его в апелляции.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение без изменения, сообщает пресс-служба Орловского областного суда.