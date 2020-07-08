Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Почему в пунктах приема госэкзамена не включают вентиляторы, и где проверяют уже написанные работы? Нам удалось увидеть «сердце» проведения ЕГЭ.





- Сегодня в ЗАГСе возобновился личный прием. Желающих попасть было слишком много. Что делать, чтобы избежать очереди?





- Сегодня был один из самых жарких дней. Как пережить такую жару не только людям, но и животным? Ответы врачей, спасателей и смотрителей живого уголка.





- Место, где всегда урожайно. Мы побывали в вишнёвом саду и на малиновых плантациях.