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Орловец выбросил соседа по квартире с балкона девятого этажа

Ему не понравилось, что сосед курит в комнате.


Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, двое орловцев снимали квартиру на девятом этаже в многоквартирном доме на ул. Родзевича-Белевеча в Орле. Днем 6 июля 2019 года между ними произошел конфликт. 
 
Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал замечание приятелю, который курил в помещении жилой комнаты, несмотря на запрет хозяйки квартиры, а чтобы «было понятнее» несколько раз кулаком ударил его в лицо. 
 
Через некоторое время мужчины вышли на балкон, где потасовка продолжилась. В какой-то момент подсудимый схватил курильщика, приподнял его и выбросил через открытое окно с 9 этажа. От полученных многочисленных травм мужчина скончался на месте.
 
Дело слушалось с участием присяжных заседателей. Подсудимый частично признал свою вину, утверждал, что выбросил потерпевшего с балкона по неосторожности. Однако вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый был признан виновным в умышленном убийстве, но заслуживающим снисхождения.
 
На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Северный районный суд г. Орла признал подсудимого виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев.
 
В апелляции адвокат просил о смягчении наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда посчитала назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному. Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.



Орловское Информбюро
7 июля 2020 года
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