Орловец выбросил соседа по квартире с балкона девятого этажа

Ему не понравилось, что сосед курит в комнате.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, двое орловцев снимали квартиру на девятом этаже в многоквартирном доме на ул. Родзевича-Белевеча в Орле. Днем 6 июля 2019 года между ними произошел конфликт.

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал замечание приятелю, который курил в помещении жилой комнаты, несмотря на запрет хозяйки квартиры, а чтобы «было понятнее» несколько раз кулаком ударил его в лицо.

Через некоторое время мужчины вышли на балкон, где потасовка продолжилась. В какой-то момент подсудимый схватил курильщика, приподнял его и выбросил через открытое окно с 9 этажа. От полученных многочисленных травм мужчина скончался на месте.

Дело слушалось с участием присяжных заседателей. Подсудимый частично признал свою вину, утверждал, что выбросил потерпевшего с балкона по неосторожности. Однако вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый был признан виновным в умышленном убийстве, но заслуживающим снисхождения.

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Северный районный суд г. Орла признал подсудимого виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев.

В апелляции адвокат просил о смягчении наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда посчитала назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному. Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.