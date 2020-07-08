В Залегощенском районе открыли многофункциональную спортивную площадку Новая спортплощадка предназначена для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол и хоккей. Ее строительство было начато в прошлом году.





«Хороший подарок для жителей к юбилею района. Теперь здесь есть отличные условия для занятий физкультурой и спортом. Это наш вклад в укрепление здоровья людей, формирование спортивной, крепкой нации», - написал в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков, который принял участие в открытии спортивного объекта.





Орловское Информбюро

7 июля 2020 года



