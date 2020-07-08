8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем семьи, любви и верности.





Уважаемые орловцы!

8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности.

От всей души поздравляю вас с этим замечательным народным праздником!

Он подчеркивает нашу верность традициям предков, духовную общность и преемственность поколений. Воспитание детей, крепкий семейный очаг, искренняя любовь, проверенная временем, забота о старшем поколении – всё это важнейшая часть жизни каждого человека. Укрепление института семьи, защита материнства и детства, пропаганда духовности, семейных ценностей по праву составляют основу социальной политики государства. На современном этапе актуальность этой работы, важность четкого скоординированного взаимодействия с гражданским обществом, реализация совместных с ним начинаний стали еще более очевидными и востребованными. По инициативе руководства страны приняты существенные меры для дополнительной поддержки семей с детьми – на этом сложном этапе нормализации всех сфер жизни, преодоления последствий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. У себя в Орловской области мы также традиционно уделяем много внимания этой работе. Сам праздник в честь православных покровителей семьи и брака святых Петра и Февронии в последние годы всегда собирал немало участников в районах области, в городе Орле. В этот раз по соображениям эпидемиологической безопасности мы не сможем провести запланированных массовых мероприятий. Но я искренне верю, что каждый из вас, дорогие друзья, в этот день поздравит своих любимых, детей, родителей, бабушек и дедушек. Подарит близким свое внимание, окружит теплом и заботой. Счастья вам, здоровья, радости, мира и благополучия!

С праздником! С уважением,

Губернатор Орловской области



В Орле День любви, семьи и верности пройдет в режиме А. Е. КлычковВ Орле День любви, семьи и верности пройдет в режиме онлайн . Досуговые центры и библиотеки подготовили к празднику виртуальные выставки, концерты и мастер-классы.





Орловское Информбюро

8 июля 2020 года



