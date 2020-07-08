В Орловской области 45 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлено 4840 случаев коронавирусной инфекции с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 8 июля выявлено 45 новых случая заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1361. Выздоровели – 3406. Умерло - 73 человека.





Орловское Информбюро

8 июля 2020 года



