В этом году клещи орловцев кусают меньше По данным Роспотребнадзора, в 20 муниципальных образованиях Орловской области в медицинские организации обратилось 1347 пострадавших от укусов клещами, в том числе 559 детей. Количество обратившихся по поводу укусов клещами снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





По данным оперативного еженедельного мониторинга заболеваний, передающихся клещами, на территориях области не зарегистрировано.

Лабораторией Роспотребнадзора исследовано 1532 клеща, в том числе 1347 снятых с людей и 185 - из внешней среды. Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила – 16,2% от числа исследованных (за аналогичный период 2019 года – 17,2%).



В настоящее время в Орловской области проводятся противоклещевые обработки территорий.



Уже обработаны в Орле Городской парк, парк «Ботаника», база отдыха ОГУ «Зеленый берег», урочище Медведевский лес; территория, прилегающая к Щекотихинскому пруду. В Орловском районе обработаны территории школ и детских садов, базы отдыха «Зеленый шум», Геронтологического центра, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.





Орловское Информбюро

8 июля 2020 года



