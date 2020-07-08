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ВТБ объявляет о назначениях в VTB Bank (Europe) SE и VTB Capital plc

Ник Хатт назначен председателем правления VTB Bank (Europe) SE. В этой должности он будет отвечать за реализацию стратегии развития банка на европейском рынке с фокусом на дальнейшее увеличение объемов кредитования, осуществление торговых операций для европейских и российских клиентов и разработку индивидуальных финансовых решений и услуг, которые включают различные виды активов и продуктов.


На посту председателя правления банка VTB Bank (Europe) SE Ник Хатт сменит Артура Иляева, который покидает группу ВТБ. VTB Capital plc возглавит Марк Ричардсон после одобрения со стороны регуляторных органов Великобритании. В течение 10 лет работы в ВТБ Капитал Марк Ричардсон занимал должности главы глобального департамента операций на рынке акций и вице-президента VTB Capital International.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ: «Хотели бы поблагодарить Артура Илиява, который руководил банком, в том числе во время объединения трех наших банков в континентальной Европе в одно новое юридическое лицо - VTB Bank (Europe) SE, что позволило повысить операционную эффективность наших европейских структур. На протяжении последних нескольких лет мы уделяли особое внимание операционной деятельности в Европе, и я считаю, что Ник Хатт, который обладает обширным опытом работы в группе ВТБ и инвестиционно-банковском бизнесе, поможет команде VTB Bank (Europe) SE добиться дальнейшего роста показателей за счет создания новых востребованных продуктов и услуг. Уверен, что Марк Ричардсон, который долгое время эффективно управлял департаментом акций ВТБ Капитал, в новой должности будет способствовать удержанию лидирующих позиций инвестиционного банка в дальнейшем».

Ник Хатт присоединился к команде ВТБ Капитал в 2008 году и отвечал за международную деятельность финансового подразделения компании. В 2014 году он возглавил VTB Capital plc. До прихода в ВТБ Капитал он в течение 11 лет занимал руководящие позиции в финансовых подразделениях инвестиционно-банковского бизнеса, в том числе работал глобальным руководителем службы внутреннего контроля на развивающихся рынках Deutsche Bank.

Ник Хатт с отличием окончил факультет физики Университета Лафборо, а также имеет диплом бухгалтера Сертифицированного института специалистов по управленческому учёту (CIMA).

О VTB Bank (Europe) SE:

VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией. Головной офис банка находится во Франкфурте-на-Майне. Банк предлагает широкую линейку продуктов в области корпоративного кредитования, финансирования торговых операций, сделок с недвижимостью, структурного финансирования на товарно-сырьевых рынках, проведения клиринговых расчетов в евро с сетью банков-корреспондентов, обработки трансграничных платежных поручений, а также в области управления счетами и кросс-продаж банковских продуктов. VTB Direktbank, филиал VTB Bank (Europe) SE зарекомендовал себя в качестве надежного банка по привлечению депозитов, услугами которого в данный момент пользуются свыше 170 тысяч клиентов.


8 июля 2020 года
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