Внимание! Розыск очевидцев ДТП В Орле, 30 июня в 12:05, в районе дома №55 по ул. Лужковская, произошло столкновение автомобилей Шевроле и Киа.





Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47.











Орловское Информбюро

8 июля 2020 года



