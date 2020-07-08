В Орле растет количество граждан, желающих получить официальный статус безработного По данным управления труда и занятости Орловской области на 8 июля на учёте состоит 12 019 безработных граждан. За последнюю неделю их количество увеличилось на 180 человек.





За последний месяц трудоустроено 426 человек. Уровень безработицы составляет 3,5%. Показатель количества человек на одно рабочее место в среднем по региону (уровень напряжённости на рынке труда) - 1,5.



С 9 апреля, с момента запуска на портале «Работа в России» сервиса, позволяющего гражданам подавать онлайн-заявления для регистрации в качестве безработного, было подано 12 209 заявлений. Ежедневно подавалось около 40 заявлений, в мае - 150 - 200 в сутки. За предыдущие сутки подано 99 заявлений.





Орловское Информбюро

8 июля 2020 года



