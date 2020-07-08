Карта распространения COVID-19 в Орловской области Сегодня в регионе 45 новых случаев коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 8 июля в Орловской области зарегистрированы 4840 случаев заболевания коронавирусом.



Общее число больных в регионе составило 1361 человек, выздоровели 3406 человек. 73 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2311 жителей Орла, 542 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 502 – в Орловском районе, 139 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 109 – в Дмитровском районе, 107 – в Урицком районе, 93 – в Новодеревеньковском районе, 87 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 73 – в Свердловском районе, 68 – в Верховском районе, 66 – в Кромском районе, 64 – в Ливенском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 54 – в Малоархангельском районе, по 53 – в Знаменском и Глазуновском районах, 50 – в Покровском районе, 41 − в Должанском районе, 37 – в Троснянском районе, 36 – в Колпнянском районе, 33 – в Залегощенском районе, 25 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.

















Орловское Информбюро

8 июля 2020 года



