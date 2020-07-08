«Любовь долготерпит, милосердствует…» Сегодня - день памяти благоверных князей Петра и Февроньи. В России это День семьи, любви и верности. В Михаило-Архангельском соборе Орла прошло архиерейское служение.





Супружеский союз Петра и Февроньи Муромских стал символом и образцом христианского брака. Об их истории любви, которая, по праву, считается повестью о любви и мудрости, нам рассказал настоятель Свято-Троицкого храма Андрей Михалев.





Анна Вайсергисер

8 июля 2020 года



