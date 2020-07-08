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«Всё - ради семьи!»

Среди орловцев много почитателей святых Петра и Февроньи Муромских. Люди придерживаются заповеди жить друг для друга, и главной целью в их жизни стала семья. Они растят и впитывают детей на своем примере. С одной из таких семей познакомилась наш корреспондент Анна Вайсергисер.


Глава семьи Денис Кусмарцев живет по принципу «всё ради семьи». По его словам, не для себя, а для жены и сыновей построил дом. В нем все делал своими руками - и кухню собрал, и люстру смастерил по эскизу любимой.

Трое сыновей - папина гордость и мамины помощники. Они уже умеют и гвоздь забить, и саморез вкрутить, и нитку в иголку вдеть. Денис - ветеран боевых действий, сейчас служит в Росгвардии. Вместе с отцом мальчишки осваивают самбо, дзюдо и рукопашный бой. В перерывах между тренировками - футбол, а после все с удовольствием не прочь поплавать в бассейне.

Дети должны всесторонне развиваться - в этом уверена жена и мама Юлия Кусмарцева. Но осваивать, по ее мнению, нужно не только школьные предметы и спорт. Важны еще уроки доброты и заботы. А заботиться есть о ком - любимица семьи среднеазиатская овчарка Хана, хотя и служит верным охранником, но тоже требует заботы и внимания. А еще - куры: за ними также нужен уход и присмотр. Помогают мальчишки и в доме, и в саду, и на огороде.

Любят Кусмарцевы и гостей встречать. Часто бывают сослуживцы. Они говорят, что подпитываются здесь энергией, заряжаются добром. А все потому, что в семье Кусмарцевых живут друг для друга. В этом они и обрели свой рецепт идеальной жизни.

Юлия Кусмарцева, многодетная мать: «Любить друг друга, уважать друг друга и помогать во всем! И будет счастье вам!».

Денис Кусмарцев, многодетный отец: «Любимая жена, любимые дети - трое пацанов. Что еще надо для папы? Это самое большое счастье вообще в этой жизни».

И, естественно, Кусмарцевы в День семьи, любви и верности будут, как всегда, вместе.


Анна Вайсергисер
8 июля 2020 года
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