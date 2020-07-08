В чемпионате WorldSkills Russia вновь будут участвовать студенты орловских колледжей и техникумов Как проходит подготовка, ребята сегодня рассказали губернатору.





Финал восьмого национального чемпионата WorldSkills пройдёт в сентябре. Он должен стать самым масштабным за все восемь лет существования чемпионата. Покорять жюри приедут 2800 молодых профессионалов из 85 регионов страны. В соревнования включены 130 компетенций. Финал пройдёт на региональных площадках колледжей и специализированных международных центров. Следить за соревнованиями будут более 700 экспертов. А оценивать выступления участников планируется с применением дистанционных и онлайн-технологий. К этому моменту сборная региона может увеличиться - с 1 по 20 августа пройдут дополнительные отборочные соревнования, на которые заявлены орловские студенты.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Отрадно, что у нас с каждым годом увеличивается вовлечённость наших молодых ребят, талантливой молодёжи в чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. В прошлом году орловец участвовал в чемпионате мира и занял третье место в своём направлении. Сегодня мы видим уже ребят, кто стал победителями на национальном уровне отборов, ещё шестерым предстоит пройти отборочные мероприятия в августе. Разнообразие тех направлений профессиональных, которые сегодня уже представлены, уже прошли отбор, безусловно, вызывает только уважение».





Антон Киселёв

8 июля 2020 года



