В чемпионате WorldSkills Russia вновь будут участвовать студенты орловских колледжей и техникумов

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Отрадно, что у нас с каждым годом увеличивается вовлечённость наших молодых ребят, талантливой молодёжи в чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. В прошлом году орловец участвовал в чемпионате мира и занял третье место в своём направлении. Сегодня мы видим уже ребят, кто стал победителями на национальном уровне отборов, ещё шестерым предстоит пройти отборочные мероприятия в августе. Разнообразие тех направлений профессиональных, которые сегодня уже представлены, уже прошли отбор, безусловно, вызывает только уважение».