В Залегощенском районе открыли мемориальную доску в честь дважды Героя Советского Союза Георгия Паршина Он был командиром звена, эскадрильи, штурманом, командовал авиаполком. И теперь в память о нашем герое-земляке на здании залегощенской средней общеобразовательной школы № 2 появилась памятная табличка.





Георгий Михайлович Паршин родился в Залегощенском районе в крестьянской семье. На фронте оказался с января 1942 года после окончания школы летчиков-инструкторов и высшей парашютной школы. К марту 1944-го капитан Паршин совершил 138 боевых вылетов на штурм вражеских позиций.



За мужество и отвагу удостоен звания Героя Советского Союза, награжден второй медалью «Золотая Звезда».



В церемонии открытия мемориальной доски принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Орловщина - родина героев. Тех, кто своим каждодневным фронтовым трудом, мужеством и отвагой, кровью и болью, своим боевым мастерством и подвигом создавал эту Победу. В каждом районе нашей области люди помнят своих героев-земляков. Вот и на Залегощенской земле достойно увековечена память одного из самых знаменитых её уроженцев - дважды Героя Советского Союза Георгия Михайловича Паршина».





Надежда Невматулина

8 июля 2020 года



