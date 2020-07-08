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В Залегощенском районе открыли мемориальную доску в честь дважды Героя Советского Союза Георгия Паршина

Он был командиром звена, эскадрильи, штурманом, командовал авиаполком. И теперь в память о нашем герое-земляке на здании залегощенской средней общеобразовательной школы № 2 появилась памятная табличка.


Георгий Михайлович Паршин родился в Залегощенском районе в крестьянской семье. На фронте оказался с января 1942 года после окончания школы летчиков-инструкторов и высшей парашютной школы. К марту 1944-го капитан Паршин совершил 138 боевых вылетов на штурм вражеских позиций.

За мужество и отвагу удостоен звания Героя Советского Союза, награжден второй медалью «Золотая Звезда».

В церемонии открытия мемориальной доски принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Орловщина - родина героев. Тех, кто своим каждодневным фронтовым трудом, мужеством и отвагой, кровью и болью, своим боевым мастерством и подвигом создавал эту Победу. В каждом районе нашей области люди помнят своих героев-земляков. Вот и на Залегощенской земле достойно увековечена память одного из самых знаменитых её уроженцев - дважды Героя Советского Союза Георгия Михайловича Паршина».



Надежда Невматулина
8 июля 2020 года
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