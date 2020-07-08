Сегодня в Заводском районном суде Орла начался судебный процесс по уголовному делу в отношении Дениса Блохина Члену регионального правительства, руководителю департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства вменяют превышение должностных полномочий и служебный подлог.





По материалам, собранным следствием, в 2015 году при реконструкции центрального стадиона имени Ленина подрядчик получил деньги за невыполненные работы. Часть этих работ не выполнена до сих пор. Потерпевшими по делу выступают «Орёлгосзаказчик» и правительство Орловской области.



Сегодня - предварительное слушание, на котором будет назначена дата первого заседания.





Надежда Невматулина

8 июля 2020 года



