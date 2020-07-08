Орел. Июль. Гроза Гроза, обрушившая на Орел накануне вечером, повалила несколько деревьев. Одно из них - на набережной Оки в центре города. И по прогнозам синоптиков, сегодня в регионе сохранится ветреная погода. Вероятны и ливневые дожди.





Оператор ГТРК «Орел» снял вчера вечером настоящий разгул стихии. Порывистый ветер, вспышки молний. Ливень превратил несколько улиц областного центра в венецианские каналы.





Надежда Невматулина

8 июля 2020 года



