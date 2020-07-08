Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 45 за сутки. Оперативный штаб озвучил новые цифры.



- Сегодня начался судебный процесс по «юбилейным» недоделкам. Фигурант - крупный чиновник.



- Глава региона сегодня встретился с претендентами на финал чемпионата профмастерства.



- Сегодня - День семьи, любви и верности. Мы побывали в семье, где хранят эти чувства.



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Вести-Орёл

8 июля 2020 года



