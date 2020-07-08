В Орле будут судить предпринимателя, занимавшегося установкой скрытого видеонаблюдения Индивидуальный предприниматель обвиняется в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.





Следствием установлено, что обвиняемый с февраля по март 2020 года, действуя из корыстной заинтересованности, произвел и сбыл систему скрытого видеонаблюдения, получив денежное вознаграждение в сумме 13 тысяч рублей.



Продолжая свою преступную деятельность, обвиняемый с апреля по май 2020 года по просьбе руководства одного из предприятий города Мценска незаконно установил оборудование для ведения скрытого видеонаблюдения за работой сотрудников.



Данное преступление выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД России по Орловской области.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

8 июля 2020 года



