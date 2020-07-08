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В Орловской колонии собрали полтонны огурцов

Тепличное хозяйство расположено в колонии-поселении № 3. В теплице выращивают огурцы четырех разных сортов.


Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области, общая площадь теплицы, расположенной в колонии, составляет около 500 квадратных метров. Ещё в марте осужденные высадили рассаду овощных культур и в течение весенне-летнего времени наблюдали за всходами.

Уход за растениями в теплицах имеет свои особенности, в основном это связано с регулированием микроклимата, проветриванием, поливом, подкормкой, обработкой, формированием и сбором урожая. Урожай начали снимать в середине июня, и уже собрано 462 кг огурцов. В теплице выращивают огурцы четырех разных сортов.

Выращенные овощи позволяют разнообразить рацион питания осужденных, а развитие растениеводства в исправительных учреждениях способствует созданию дополнительных рабочих мест для осуждённых.


Орловское Информбюро
8 июля 2020 года
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