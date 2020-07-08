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Жительница Ливенского района воспользовалась чужой картой для покупки товаров

Чтобы не вводить пин-код, она каждый раз покупала товары на сумму меньше тысячи рублей. Всего было потрачено около 10 тысяч. Возбуждено уголовное дело.


В полицию обратился мужчина и рассказал, что обнаружил списание средств со своей банковской карты. При этом он не смог пояснить, при каких обстоятельствах пропало его платежное средство, которое он беспечно хранил в пачке сигарет.

Полицейские выяснили, что за несколько дней до обнаружения пропажи средств потерпевший находился в компании, с участниками которой делился сигаретами. Также оперативники установили, в каких торговых точках были потрачены деньги с карты. Они узнали, что некая гражданка расплачивалась с помощью платёжного средства потерпевшего, каждый раз набирая товаров на сумму менее тысячи рублей, чтобы не вводить пин-код. Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастна жительница Ливенского района 1994 года рождения.

Женщина призналась в совершении противоправного деяния и предприняла действия к возмещению части причиненного ущерба. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
8 июля 2020 года
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