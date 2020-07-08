среда 8.07.2020 17:26:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Четверо орловцев будут представлять наш регион на X Всероссийском чемпионате компьютерной грамотности

Чемпионат по компьютерному многоборью пройдет 9 июля. В дистанционном формате в режиме реального времени всем зрителям будет доступна его онлайн-трансляция. Начало в 10:00.


За звание лучшего поборются более 230 человек. В чемпионате примут участие также команды соотечественников, проживающих в зарубежных странах.

Орловскую область представят Елена Мартынова из Орла, амчанин Александр Шестопалов и жители Колпны Станислав Пашков и Ольга Пиляева.

Участников финальных региональных соревнований определили в дистанционном формате 25 июня, сообщает информационный портал Орловской области.

Организатором соревнования выступает Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Конкурсантам предстоит показать свои знания в вопросах информационной безопасности, а также им предстоит работа на сайте Пенсионного фонда России и в поисковой системе Яндекс.

В рамках первого заочного тура пенсионеры подготовили презентации, посвященные 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков «Семейные истории Великой Победы».

Чемпионат представляет собой лично-командные соревнования, которые проводятся в категориях «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь». Возраст участников: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше.


Орловское Информбюро
8 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.