Четверо орловцев будут представлять наш регион на X Всероссийском чемпионате компьютерной грамотности

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Четверо орловцев будут представлять наш регион на X Всероссийском чемпионате компьютерной грамотностиЧемпионат по компьютерному многоборью пройдет 9 июля. В дистанционном формате в режиме реального времени всем зрителям будет доступна его онлайн-трансляция. Начало в 10:00.
За звание лучшего поборются более 230 человек. В чемпионате примут участие также команды соотечественников, проживающих в зарубежных странах.
Орловскую область представят Елена Мартынова из Орла, амчанин Александр Шестопалов и жители Колпны Станислав Пашков и Ольга Пиляева.
Участников финальных региональных соревнований определили в дистанционном формате 25 июня, сообщает информационный портал Орловской области.
Организатором соревнования выступает Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.
Конкурсантам предстоит показать свои знания в вопросах информационной безопасности, а также им предстоит работа на сайте Пенсионного фонда России и в поисковой системе Яндекс.
В рамках первого заочного тура пенсионеры подготовили презентации, посвященные 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков «Семейные истории Великой Победы».
Чемпионат представляет собой лично-командные соревнования, которые проводятся в категориях «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь». Возраст участников: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше.
Орловское Информбюро
8 июля 2020 года