Четверо орловцев будут представлять наш регион на X Всероссийском чемпионате компьютерной грамотности Чемпионат по компьютерному многоборью пройдет 9 июля. В дистанционном формате в режиме реального времени всем зрителям будет доступна его онлайн-трансляция. Начало в 10:00.





За звание лучшего поборются более 230 человек. В чемпионате примут участие также команды соотечественников, проживающих в зарубежных странах.



Орловскую область представят Елена Мартынова из Орла, амчанин Александр Шестопалов и жители Колпны Станислав Пашков и Ольга Пиляева.



Участников финальных региональных соревнований определили в дистанционном формате 25 июня, сообщает информационный портал Орловской области.



Организатором соревнования выступает Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.



Конкурсантам предстоит показать свои знания в вопросах информационной безопасности, а также им предстоит работа на сайте Пенсионного фонда России и в поисковой системе Яндекс.



В рамках первого заочного тура пенсионеры подготовили презентации, посвященные 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков «Семейные истории Великой Победы».



Чемпионат представляет собой лично-командные соревнования, которые проводятся в категориях «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь». Возраст участников: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше.





Орловское Информбюро

8 июля 2020 года



