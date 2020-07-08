В Орле возобновила свою работу Ледовая Арена Среди первых посетителей массового катания была и наша съемочная группа.





К возобновлению работы сотрудники Ледовой Арены подошли основательно. На входе работает врач с бесконтактным термометром, повсюду антисептики и разделительные полосы. По требованиям Роспотребнадзора, на льду - не более 50 человек. Первыми на коньки встали воспитанники секций спортшколы «Ледовое поколение», а также взрослые любители хоккея. Нашло руководство время в расписании и для массового катания. Подробности можно узнать на сайте спортивной школы.





Анастасия Дорохова

8 июля 2020 года



