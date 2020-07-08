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Орловская область получит федеральные средства на реализацию дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.


Документ утверждает правила предоставления федеральных средств субъектам РФ для софинансирования дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда.

Как сообщает информационный портал Орловской области, наш регион из федерального центра получит свыше 21 млн рублей на реализацию дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда.

В комплекс мер рекомендовано включить мероприятия по адресной поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В частности, речь идет о временном трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения и организации оплачиваемых общественных работ для ищущих работу и признанных в установленном порядке безработными.

Планируется возмещение расходов работодателям на частичную оплату труда общественных работников и работников под угрозой увольнения.


Орловское Информбюро
8 июля 2020 года
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