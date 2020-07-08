В Орле сотрудники ГИБДД поздравили водителей с Днем семьи, любви и верности Полицейские дарили водителям и членам их семей символ праздника -ромашки, а юным пассажирам вручали яркие чехлы на автокресло.





Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Сотрудники ГИБДД провели на территории областного центра необычный рейд под названием «Моя семья живет по правилам!». Полицейские тщательно следили за соблюдением правил перевозки детей в салоне автомобиля, а также напоминали гражданам требования ПДД РФ.



Сотрудники полиции отметили, что чаще им на пути попадались орловские семьи, которые полностью соблюдали ПДД РФ, родители и дети были пристегнуты ремнями безопасности, а малыши находились в детских удерживающих устройствах. Семьям, которые ехали без нарушений, сотрудники Госавтоинспекции вручали символ данного праздника – ромашки со словами поздравления, а самым маленьким пассажирам - яркие чехлы на автокресло, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.









Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области.







Орловское Информбюро

8 июля 2020 года



